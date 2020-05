Carlos Sainz Jr verrast door reactie McLaren over transfer: "Ze feliciteerden me"

Carlos Sainz Jr. is een pion in de stoelendans binnen de Formule 1. Hij vervangt volgend jaar de Duitse viervoudige wereldkampioen Sebastian Vettel bij Ferrari. Hij is blij dat zijn huidige team die transfer niet in de weg stond. "Rijders hebben enorm strikte contracten, maar toen ik wist dat Ferrari interesse in mij toonde, ging ik meteen naar Zak Brown", zegt de Spanjaard.

"Hij stond de gesprekken met Ferrari toe. Alles is daarna in alle openheid verlopen. Wanneer ik mijn bazen bij McLaren liet weten dat ik een akkoord had, feliciteerden ze me dadelijk. Ze zeiden me dat ik het verdiende en dat ze zeker waren dat ik het goed zal doen."

Sainz zette zijn handtekening onder een contract voor 2021 en 2022. Maar de Formule 1 hoopt eerst om ook dit seizoen nog GP's te organiseren. "Ik hoop op een mooie manier afscheid te kunnen nemen van McLaren. Ik zal dus nog mijn uiterste best doen."

Sainz wordt op zijn beurt vervangen door Daniel Ricciardo.