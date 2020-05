Cagliari-voorzitter: "Inter zou Radja Nainggolan beter houden"

Terwijl een hervatting van de Serie A nog altijd niet zeker is, zijn de meeste ploegen ook al bezig met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. Zo moet Inter straks weer een beslissing maken over Nainggolan: houden, verkopen of weer uitlenen.

"Inter zou er goed aan doen om Nainggolan te houden", vindt Tommasso Giulini, de voorzitter van Cagliari. "Radja heeft een grote persoonlijkheid en is voor elke topclub een meerwaarde. Inter heeft nood aan zulke spelers."

Nainggolan presteerde uitstekend bij Cagliari. "Inter heeft alle kaarten in handen en we hebben met Radja nog niet gepraat over zijn toekomst. Maar als de kans er is, dan zullen we natuurlijk proberen om hem in Cagliari te houden."

Nainggolan paste na 1 seizoen niet meer in de plannen van Inter en werd voor een seizoen uitgeleend aan Cagliari. Op die manier kon de vrouw van Nainggolan, die tegen kanker vecht, dichter bij haar familie zijn.