Worden er te weinig dopingtests uitgevoerd? "Financiële middelen zijn nu eenmaal beperkt"

Door de coronacrisis staan de dopingtests op een laag pitje, maar volgens Van Eenoo van het Gentse dopinglab wordt er ook in normale omstandigheden niet genoeg gecontroleerd. Het aantal controles is de voorbije jaren wel gestegen: van 151.000 stuks in 2003 naar 344.000 in 2018. Maar volgens Van Eenoo moet dat cijfer nog maal 10.

"Van Eenoo is een heel goede wetenschapper en we appreciëren dat hij soms een eigenzinnige mening heeft", vertelt Olivier Niggli in een gesprek met Sporza."En in een ideale wereld waar geld geen bezwaar is, zou ik het zeker met hem eens zijn. Maar dat is niet de realiteit. Onze middelen zijn beperkt en daarom focussen we niet op kwantiteit maar wel op de kwaliteit van de testing. Hoe kunnen we gericht en kostenefficiënt testen?"

""Random testing" is een concept uit het verleden. We willen strategisch testen. Nu zijn 1 tot 1,5 procent van onze testen positief en dat percentage moet omhoog. Daarom moeten we het proces begrijpen. Wanneer zou een atleet zich doperen. We investeren ook in innovatie zoals het ontwikkelen van goedkopere testen."