Viervoudig grandslamwinnaar Ashley Cooper (83) overleden

Cooper liet een eerste keer van zich spreken in 1957 met eindwinst op het Australisch kampioenschap, de latere Australian Open. In 1958 verdedigde hij zijn titel met succes en won hij ook nog Wimbledon en de US Open. Hij is zo een van de elf spelers die in één kalenderjaar drie grandslamtitels kon veroveren.

Op Roland Garros kon Cooper nooit zijn palmares vervolledigen: hij haalde drie jaar op rij de halve finales, maar raakte niet verder. Met ook nog vier grandslamtitels in het dubbelspel en de eindzege in de Davis Cup met Australië in 1957 werd Cooper met recht en reden opgenomen in de Hall of Fame van het tennis.

“Ashley was een tennisgigant, als speler en als bestuurder”, zegt directeur Craig Tiley van de Australische tennisbond. “Hij zal enorm gemist worden. Zijn bijdrage aan de sport ging veel verder dan alleen zijn prestaties op de tennisbaan.”