Special Olympics: "Eerste Virtual Games waren een groot succes"

Als alternatief voor de afgelaste Nationale Spelen, normaal gezien het hoogtepunt van het jaar voor de atleten, organiseerde Special Olympics Belgium (SOB) de voorbije twee dagen de Virtual Games 2020: 10 uitdagingen verdeeld over 5 sportdisciplines (zwemmen, atletiek, voetbal, fietsen en raketsporten).

"En het was een succes", zegt CEO van Special Olympics Zehra Sayin. "Het was een geslaagde eerste editie. De atleten hebben heel veel plezier gehad. Het zijn dan ook 2 moeilijke maanden voor hen geweest."

"Bij de "echte" Nationale Spelen kunnen om organisatorische redenen 3.400 atleten meedoen. Met deze virtuele versie hebben we veel meer mensen bereikt: 11.696 atleten deden mee en stuurden video's. Dat is schitterend en daarom willen we de Virtual Games ook in de toekomst blijven aanbieden. De steun van de topsporters heeft bijgedragen aan het gigantisch succes."

Op dag 1 kwamen basketbalspeelster Ann Wauters en voetbalster Tessa Wullaert langs. Ook olympisch kampioene Tia Hellebaut, meter van Special Olympics, was van de partij.

Op de tweede dag waren er gisteren nog 3 topsporters aanwezig om samen met de atleten challenges uit te voeren en hen zo een onvergetelijke dag te bezorgen. Dat waren tennisster Yanina Wickmayer, zeilster Emma Plasschaert en marathonloper Bashir Abdi.