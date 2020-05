Special Olympics: Ann Wauters gaat sporten met Alice, Tessa Wullaert voetbalt met Bram

Als alternatief voor de afgelaste Nationale Spelen, normaal gezien het hoogtepunt van het jaar voor de atleten, organiseert Special Olympics Belgium (SOB) gisteren en vandaag de Virtual Games 2020.

Na een opwarmsessie gaan de SOB-atleten thuis of in hun zorginstelling aan de slag met 10 challenges in 5 sportdisciplines, waaronder planking, jongleren met een bal of enkele kilometers lopen of fietsen. De atleten en hun supporters reageren massaal op de challenges: maar liefst 30.000 mensen volgden gisteren de openingsceremonie live via Facebook en 10.900 atleten namen al deel aan de challenges.

Om hen extra aan te moedigen, bezochten bekende sporters de atleten om samen enkele challenges aan te gaan. Tia Hellebaut, meter van Special Olympics Belgium, probeerde samen met 4 SOB-atleten de atletiekchallenges uit.

In Deinze gingen basketbalspeelster Ann Wauters en Alice Devooght de jumping jack- en de fietschallenge uit. En Tessa Wullaert ging met haar pleegbroer Bram de voetbaluitdaging van bondscoach Roberto Martinez aan.