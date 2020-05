RETRO 1989: Anderlecht schakelt Barcelona uit: "Nauwelijks te geloven"

Anderlecht zet heenmatch naar zijn hand

Anderlecht overleeft eerste helft zonder problemen

In een tot het nok gevulde Camp Nou moet Anderlecht zijn bonus verdedigen. In de eerste helft staat paars-wit aardig zijn mannetje. Het verdedigt goed en dwingt zelfs enkele kansen af. Barcelona zet daar niet al te veel tegenover.

Bonus verspeeld in 6 minuten tijd

Terwijl er halfweg geen vuiltje aan de lucht was voor de bezoekers, zinkt het schip snel na de rust. In geen tijd wissen Julio Salinas en Txiki Begiristain de bonus van Anderlecht uit. Het wordt pompen of verzuipen voor paars-wit.

Luc Nilis dreigt met knal op de lat

Anderlecht slaat toe in verlengingen: "Nauwelijks te geloven"

In de verlengingen sloeg Anderlecht het Barcelona van Johan Cruijff met verstomming. Marc Van Der Linden sloeg toe met een rake kopbal. Paars-wit begon zo aan een legendarische campagne, die pas in de finale zou eindigen tegen Sampdoria (2-0).

Sampdoria krijgt Anderlecht klein in de finale

Verheyen: "Toen dacht ik dat dat normaal was"

"Ik zat in die campagne af en toe op de bank", herinnert Gert Verheyen zich. "Ook in de finale. Toen dacht ik dat dat normaal was, nu besef ik dat dat écht wel iets was."

Barcelona vs. Anderlecht, dat was ook Cruijff vs. De Mos. "Ik heb De Mos 3 jaar gehad bij Anderlecht, dat was voor een jonge gast niet zo simpel. Hij naaide ons op om tegen de gevestigde waarden in te gaan op de training. Dat lukte regelmatig."

Toch was de sfeer in de kleedkamer toen aangenaam, vond Verheyen. Ook met ex-Real-speler Milan Jankovic kwam hij overeen. "Onder Goethals mocht die weinig spelen en dus moest hij met ons met de reserven meedoen, op een bijveldje aan de Heizel. Hij droeg een gouden Rolex van 500.000 frank en hing die gewoon aan de kapstok. Dat was een coole gast."