Noren hebben geheime klimkoers georganiseerd zonder publiek

In ons land is het nog even wachten op een koers, maar in Noorwegen hebben ze er al een georganiseerd. In alle stilte vond er een klimkoers over 4 kilometer plaats. De Noorse belofte Andreas Leknessund was duidelijk de kwiekste. Hij klopte Jumbo-Visma-renner Tobias Foss met meer dan 20 seconden.