Iconische Utah Jazz-coach Jerry Sloan overlijdt aan gevolgen van Parkinson

Jerry Sloan belandde als actieve basketballer twee keer in het NBA All Star-team, maar werd vooral bekend in zijn tweede carrière als trainer. Als coach behaalde in zijn carrière maar liefst 1.223 overwinningen. Hij zette zijn eerste stapjes bij de Chicago Bulls van 1979 tot 1982, maar trok daarna naar Utah Jazz.

Na een periode als assistent werd hij er in 1988 hoofdcoach en dat bleef hij tot hij in 2011 een punt achter zijn loopbaan zette. 23 seizoen lang was hij een vaste waarde langs de lijn. Hij werd de eerste trainer die met een team 1.000 keer kon winnen.

Hij kon in zijn lange carrière bij Utah Jazz wel nooit de titel op zijn palmares schrijven. Hij schopte het wel twee keer tot de finale, in 1997 en 1998, maar verloor daar telkens van Michael Jordan en de Chicago Bulls.

"Jerry Sloan zal altijd een synoniem zijn voor de Utah Jazz", schreef de ploeg. "Hij zal altijd deel uitmaken van deze club en we treuren samen met zijn familie, vrienden en fans. We zijn heel dankbaar voor wat we hier samen bereikt hebben."