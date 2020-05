Franse wereldkampioen verkoopt gouden WK-medaille voor 65.000 euro

Frankrijk veroverde in 2018 de wereldtitel in Rusland door Kroatië in de finale te kloppen met 4-2. In de halve finales hadden Les Bleus de Rode Duivels uitgeschakeld met het kleinste verschil.

Maar één speler hechtte niet al te veel belang aan zijn gouden medaille en bood het te koop aan bij veilingshuis Julien's Auctions. Na tien biedingen bleek 71.875 dollar (ruim 65.000 euro) genoeg. Er werden ook gouden medailles geveild van het WK 1994 (44.000 euro) en het WK 2002 (46.000 euro), allebei gewonnen door Brazilië.