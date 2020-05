Djokovic biedt alternatief voor ATP-tour en organiseert toernooi in Balkanlanden

De Balkanlanden bleven relatief gespaard door het coronavirus. De regio met 22 miljoen inwoners telde minder dan 16.000 besmettingen en 500 doden. Het leek Djokovic daarom de ideale regio om een tennistoernooi te organiseren.

Zijn eigen "Adria Tour" vindt plaats in 4 landen: Bosnië, Kroatië, Montenegro en Servië. Hij neemt uiteraard zelf deel en ook de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP-3) en de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP-19) hebben al toegezegd.

De opbrengst van het toernooi gaat naar verscheidene liefdadigheidsinstellingen. Of er bij de wedstrijden publiek toegelaten zal worden, is nog niet beslist. Een televisiecontract is er al wel.