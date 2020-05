Corona dwarsboomde debuut van Dessers voor Nigeria: "Heel pijnlijk"

Cyriel Dessers scoorde dit seizoen in de Eredivisie met zijn ogen dicht. Dat ontging ook de Nigeriaanse bondscoach niet. De ex-spits van onder meer OH Leuven en Lokeren, die een Belgische vader en een Nigeriaanse moeder heeft, kreeg in maart eindelijk een uitnodiging voor de nationale ploeg in zijn brievenbus.

"Ik kan niet wachten om dit shirt aan te trekken en om de ploeg te ontmoeten", schreef Dessers op Twitter, maar hij zal toch nog even moeten wachten. Het coronavirus dwarsboomde de interland van Nigeria tegen Sierra Leone.

"Dat was heel pijnlijk, want het moest een van de mooiste momenten van mijn leven - of op zijn minst van mijn carrière - worden. Maar de gezondheid van de bevolking is belangrijker dan voetbal", vertelt hij op de BBC.

Dat Dessers bij de stopzetting van de competitie tot topschutter van de Eredivisie werd uitgeroepen - op een gedeelde eerste plaats met Steven Berghuis van Feyenoord- is een kleine troost. "Het geeft een goed gevoel", zegt hij, al dacht hij wel nog een paar doelpunten bij zijn totaal te kunnen hebben gevoegd.