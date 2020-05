Bayern licht aankoopoptie Coutinho niet: "120 miljoen betalen nu geen optie meer"

"We hebben de aankoopoptie niet gelicht en de deadline daarvoor is inmiddels ook verstreken", bevestigde voorzitter Karl-Heinz Rummenigge aan Der Spiegel. "We zullen intern de samenstelling van ons team voor volgend seizoen bespreken en bekijken of Coutinho daar al dan niet nog een plaats in heeft."



In april onderging Coutinho (27) een enkeloperatie en daardoor is hij momenteel nog buiten strijd. De Braziliaan kon zijn stempel bij Bayern voorlopig nog niet drukken.

Maar dat de aankoopoptie niet gelicht werd, heeft ook te maken met de verwachting dat de transferprijzen door de coronapandemie drastisch zullen zakken. Ook Bayern anticipeert daarop. "120 miljoen euro betalen voor een speler is nu echt geen optie meer", verklaarde Rummenigge.