AZ Alkmaar begint na storm aan bouw van nieuwe dakconstructie

AZ speelde verschillende maanden zijn thuismatchen in het stadion van ADO Den Haag. Het dak van hun eigen stadion stortte in augustus vorig jaar gedeeltelijk in. Gelukkig was er geen wedstrijd aan de gang en zat er dus geen publiek in de tribunes.

AZ sloopte vlak na het incident het hele dak. En kiest nu voor een nieuwe constructie. Het nieuwe dak wordt aan alle zijden vier meter langer richting het veld, waardoor het stadion de supporters meer comfort zal bieden bij regenachtig weer. De huidige lichtmasten maken plaats voor duurzame LED-verlichting in de dakrand.

De werkzaamheden zullen ook plaatsvinden tijdens de eerste helft van het nieuwe seizoen. Door tijdelijke voorzieningen kunnen er dan wel wedstrijden gespeeld worden in het stadion.