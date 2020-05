Alvarado en Cant worden ploegmaats in nieuwe wegploeg van broers Roodhooft

Officieel werd de nieuwe wegploeg nog niet voorgesteld en daar zit de coronacrisis zeker voor iets tussen. Nog niet alle sponsorcontracten zijn rond, maar de ploeg bestaat wel officieel en is op de site van de UCI te vinden onder de naam Ciclismo Mundial.

Het wordt een bundeling van de vrouwen uit de veldritploegen Alpecin-Fenix, IKO-Crelan en Team 777. De meest opvallende namen zijn dan uiteraard Ceylin Alvarado, Annemarie Worst en Sanne Cant. "Maar het is niet uitgesloten dat er ook veldrijdsters uit andere ploegen nog kunnen aansluiten", klinkt het bij de ploeg.

"Het plan bestond al een tijdje omdat we merken dat ook bij de vrouwen een voorbereiding op de weg steeds belangrijker wordt. We voelen ook dat de sport nog zal evolueren. En er rijden ook dames bij ons, zoals Ceylin, die op termijn wel zullen willen proeven van de grote wegwedstrijden."

Maar voorlopig blijven de doelen bescheiden. "We willen niet meteen groots gaan uitpakken. Het veldritprogramma is het hoofddoel." Zal de ploeg in 2020 al op de weg te zien zijn? "Dat is nog afwachten. Alles hangt af van wanneer de koers weer op gang komt. Als de wedstrijden zouden overlappen met het veldrijden, dan passen we."