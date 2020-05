Zondag serveert Sporza Retro op Eén het controversiële duel Henin-Williams

In 2003 had Justine Henin haar zinnen op een eerste grandslamoverwinning in Parijs gezet. Maar in de halve finales wachtte eerste reekshoofd Serena Williams, de grote favoriete in de Franse hoofdstad.

In een controversiële wedstrijd was er een incident tussen Henin en Williams, waarbij het Franse publiek luidruchtig de kant van Henin koos. Onze landgenote won uiteindelijk in 3 sets en zegevierde daarna ook in de finale tegen Kim Clijsters.

U heeft deze wedstrijd gekozen om zondagnamiddag nog eens opnieuw te bekijken, met een drankje en borrelnootje bij de hand. Het duel Henin-Williams haalde het in een poll op deze website voor de partijen Clijsters-Henin en Dewulf-Portas.