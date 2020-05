Zelfs Duitse 3e klasse hervat, ook al mogen enkele clubs nog niet trainen

Na een pauze van bijna drie maanden kunnen ook de laatste 11 speeldagen in de derde klasse in Duitsland nog worden afgewerkt. Om alles voor 4 juli te kunnen afronden, zal volgens een Engels ritme worden gespeeld met doorlopend midweekduels.

Voorzitter Tom Eilers is tevreden met de beslissing van de Duitse voetbalbond (DFB). "Het is natuurlijk een uitdaging voor alle teams onder de huidige omstandigheden, maar het is ook een geweldige kans. We zijn de eerste derde klasse ter wereld die weer kan voetballen."

Maar niet bij alle clubs wordt het nieuws goed ontvangen. Hekkensluiter Carl Zeiss Jena mag van de deelstaat Thüringen pas op 5 juni weer in eigen stadion voetballen en moet dus uitwijken voor het duel tegen Chemnitzer FC.

En volgens de voorschriften in de deelstaat Saksen-Anhalt mogen FC Magdeburg en Hallesche FC pas op 27 mei groepstrainingen houden, amper drie dagen voor de herstart dus. Ze overwegen juridische stappen tegen "het concurrentienadeel".

Maar de DFB voelt zich geruggesteund door het feit dat de clubs met een kleine meerderheid hebben gestemd om het seizoen voort te zetten. "De derde klasse is een landelijke competitie, politieke beslissingen in de deelstaten mogen er niet toe leiden dat er in heel Duitsland niet kan worden gevoetbald", klinkt het.