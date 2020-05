Waarom kan Nederland wel al zwemmen? "In chloor is het virus binnen 30" dood"

Belgische zwemmers worden creatief tijdens de coronavirus en duiken bijvoorbeeld de Damse Vaart in. De zwembaden in ons land blijven op slot, in Nederland kiezen ze voor een andere aanpak. Hoe heeft professor Hoepelman de Veiligheidsraad kunnen overtuigen? "De belangrijkste reden is natuurlijk omdat wij denken dat zwemmen gewoon veilig is."

"We hebben er goed over nagedacht en het wetenschappelijk bekeken. En onder bepaalde voorwaarden moet het kunnen. Het grote voordeel van zwemmen is chloor", legt hij uit.

Chloor in zwembadwater doodt het virus. "In binnenzwembaden liggen de concentraties chloor tussen de 0,5 en 1,5 miligram per liter. Bij die 1,5 is het virus binnen de 10 tot 30 seconden dood. Bij lagere concentraties duurt het iets langer. Buiten kan je zelfs nog hogere concentraties chloor in het water doen."

"Bovendien wordt het virus in het zwembadwater ook nog eens verdund. Als je zwemt op anderhalve meter afstand dan is er een verdunning van 1 op 100 tot 1 op 10.000 tot het virus bij een andere persoon raakt."

Ook voor kinderen is het zeker veilig. "Onder de 12 jaar worden ze sowieso niet tot nauwelijks ziek. Voor kinderen die niet zindelijk zijn, is het wel iets anders. Want het virus vind je wel in ontlasting."