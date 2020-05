Verheyen grapt: "Kunnen we stoppen met mij met Maradona te vergelijken?"

Napoli-Stuttgart 2-1 (heenmatch finale UEFA-cup 1989)

Filip Joos wou absoluut een match van Napoli en dus van Maradona in Sporza Retro smokkelen. "Ik dacht dat Napoli toen een geweldige ploeg had, maar nu denk ik daar anders over. Maradona moest alles alleen doen. De rest was een zooitje spelers, die met passie maar met de kop in de grond over het veld liepen."

"Wat mij aanspreekt in Maradona is het genie. Niemand is ooit met meer natuurlijk talent geboren. Zijn verhaal is een jongensboek. Hij ging als wereldvoetballer naar Napoli, dat het jaar ervoor net niet gedegradeerd was. Stel je dat nu eens voor!"

Maradona betaalde voor die keuze ook wel een prijs. "Hij speelde maar 6 matchen in de Champions League en scoorde daarin 1 keer, tegen Istvan Brockhauser zowaar. Terwijl jij 34 CL-matchen hebt gespeeld en 6 keer gescoord, Gert." "Kunnen we alstublieft stoppen met mij met Maradona te vergelijken", lacht Verheyen.

"Maar Maradona heeft Napoli wel ontvoogd. Daarom zie je nu nog altijd schrijnen in de stad met een krulhaar - wellicht van een lokale poedel - met de tekst: echt haar van Diego. De mensen die passeren slaan dan een kruisteken."