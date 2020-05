Sporters met "doktersbriefje" behalen niet meer olympische medailles

Sporters met een TUE mogen op doktersadvies medicamenten nemen die eigenlijk op de verboden dopinglijst staan. Een bekend voorbeeld zijn atleten met astma. Al jaren wordt er gefluisterd dat van dit systeem massaal misbruik wordt gemaakt. Daarom deed het WADA een onderzoek.

In de studie werd gekeken naar de resultaten van 5 Zomer- en Winterspelen, van 2010 tot 2018. 0,9% van de atleten nam deel met een TUE, goed voor 21 medailles. Dit komt neer op een risk ratio van 1,13. Omdat het maar een fractie meer is dan 1 (= het cijfer waarbij sporters mét TUE exact even succesvol zijn als zonder) concludeert het WADA dat het voordeel verwaarloosbaar is en er dus geen link gelegd kan worden tussen TUE's en olympisch succes.

Volgens Alan Vernec van het WADA bewijst dit dat sporters dankzij deze TUE met gelijke wapens kunnen strijden tegen andere atleten. "Het is dan ook op overweldigende wijze aanvaard door sporters, dokters en dopingjagers."