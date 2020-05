Sebastiaan Bornauw in Keulen: "Duitsland is goed bezig"

In de Bundesliga trappen ze vanavond hun 2e speeldag na de corona-onderbreking op gang. Sebastiaan Bornauw is blij dat hij weer aan het voetballen is met Keulen. "Ik ben verliefd geworden op het spelletje. De basis is hetzelfde met of zonder fans", vertelt onze 21-jarige landgenoot.

"Gelukkig", zo omschrijft Sebastiaan Bornauw zijn gevoel na het eerste wedstrijdweekend in Duitsland. "Ik ben blij dat ik op een veld kan staan, maar het is ook wel apart want er waren toch een paar kleine aanpassingen: mondmaskertjes, veel regeltjes en uiteraard geen fans." "We speelden vorige week thuis en normaal zingen er dan 50.000 fans ons clublied voor de match, nu was het stil. Het is nog nieuw, maar na twee weken zijn we het misschien wel gewoon." "Op het veld heb ik er ook niet aan gedacht. Alleen bij een doelpunt was ik me er wel van bewust dat ik niemand mocht knuffelen. Ik heb een high five gegeven met mijn voet", vertelt de jonge verdediger.

"Trots dat we weer voetballen"

"Ik vind dat Duitsland goed bezig is", gaat Sebastiaan Bornauw voort. "We mogen ook wel een beetje trots zijn dat we hier als eerste weer aan het voetballen zijn. Andere competities zullen hier zeker naar kijken. We worden met een vergrootglas bekeken door iedereen, maar we hebben ook een voorbeeldfunctie." Rond het stadion van Keulen hingen er voor de match wel slogans tegen de hervatting van de competitie. "Die heb ik niet gezien", zegt Bornauw. En de kritiek dat het niet fijn is om naar te kijken zonder publiek? "Het is anders, dat is waar, maar het blijft voetbal." "Ik ben verliefd geworden op het spelletje. Klopp zei onlangs ook dat we allemaal begonnen zijn zonder publiek, en dat klopt. Ik speelde vroeger met evenveel plezier voor 50 man. De basis is hetzelfde gebleven. Zondag spelen we een derby (tegen Düsseldorf, red) en natuurlijk zal dat speciaal zijn zonder fans, maar ik denk dat het even intens wordt." "Op tv lijkt de intensiteit misschien minder, maar als je op het veld staat, is de inspanning hetzelfde. Het verschil is dat je nu niet bij elke doelkans duizenden mensen hoort opveren. En zo denk je dat het een slaapmatch is. We hebben natuurlijk wel een tijd stilgelegen, maar de snelheid van het voetbal lag al meteen redelijk hoog." Bekijk ook: Protest in Keulen tegen Bundesliga-wedstrijden

