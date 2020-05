Ronde van Spanje voor wielrensters krijgt één rit extra

In 2015, 2016 en 2017 reden de vrouwen op het einde van de Vuelta alleen een koers door het centrum van Madrid. In 2018 kwam daar ook nog een ploegentijdrit bij, wat de wedstrijd een plekje opleverde in de WorldTour.

Dit jaar gaat de organisatie nog een stapje verder: er wordt een derde etappe ingelast, die buiten de regio Madrid wordt gehouden. Daarom verandert de naam ook van Madrid Challenge naar Challenge by La Vuelta. Het driedaagse evenement sluit de WorldTour van dit jaar af.

Jolien D'hoore won de Madrid Challenge in 2016 en 2017, toen het nog een eendagswedstrijd was.