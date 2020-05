RETRO 2015: AA Gent viert eerste landstitel in 115-jarig bestaan

Met drie landstitels op rij staat Anderlecht in het seizoen 2014-2015 klaar om vier op een rij te scoren onder coach Besnik Hasi. Halfweg de reguliere competitie pakt het ook de symbolische titel van herfstkampioen na een 2-0-overwinning tegen AA Gent.

Maar in december laat de landskampioen steken vallen: Club Brugge neemt over en zal de leiding niet meer afstaan voor de start van Play-off I. Ook AA Gent is onder leiding van Hein Vanhaezebrouck meegeslopen naar de top. "La Gantoise" wint acht van zijn laatste tien duels en sluit de competitie af op gelijke hoogte met Anderlecht, op slechts 4 punten van Club. Na de halvering van de punten ligt bij de start van Play-off I alles op een zakdoek.

Club Brugge - AA Gent kondigt zich op de achtste speeldag aan als het cruciale duel in de titelstrijd. Gent klimt twee keer op voorsprong, maar Vormer lijkt een levensbelangrijk gelijkspel voor Club uit de brand te slepen. Tot Benito Raman daar anders over beslist en Gent alsnog de zege bezorgt.

Met een overwinning tegen Standard is de titel binnen voor Gent en die kans laat de club niet liggen. Met zijn eerste doelpunt van het seizoen plaveit aanvoerder Sven Kums de weg, Renato Neto zet het titelfeest in vanaf de stip. De eerste titel in het 115-jarige bestaan van de club is binnen.