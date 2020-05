Jonathan David denkt hardop aan transfer naar de Bundesliga

Jonathan David heeft zich laten verleiden tot een video-interview met Sky Sports. Daarin vertelt de groeibriljant van AA Gent dat het allemaal razendsnel gaat.

"Ik kon als jonge voetballer terecht in de Amerikaanse MLS-competitie, maar dat wilde ik niet. Ik wilde naar Europa. Ik was op proef bij Salzburg en Stuttgart, maar die tests vielen tegen. Mijn manager schermde dan met AA Gent en daar ben ik wel aangenomen", vertelt David.

"De eerste zes maanden trainde ik alleen maar in Gent. Ze hebben me de tijd gegeven om me aan te passen aan het Europese leven en de manier van voetballen. Want de intensiteit van het spel ligt hier veel hoger dan ik tot dan toe gewend was."

"Daarna heb ik de voorbereiding op een nieuw seizoen meegemaakt en ging alles snel. Ik had nooit gedacht dat het zo op wieltjes zou lopen. Daar ben ik natuurlijk heel blij om."

"Ik denk dat ik nu klaar ben voor een volgende stap. Misschien is het tijd om te verhuizen naar een club waar ik nog beter kan worden, want ik heb nog meer in mijn mars."

"De meest geschikte volgende stap is de Bundesliga, die veel gelijkenissen vertoont met de Belgische competitie. Dan heb ik het over het tempo van het spel en de fysiek. Maar er is nog meer kwaliteit en de strijd is er heviger."