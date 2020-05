Italiaanse bondscoach over hervatting Serie A: "Het is chaos"

"Het lijkt mij nogal chaotisch te zijn", vat Roberto Mancini de huidige situatie in Italië ten opzichte van het voetbal samen. "Als bondscoach hoop ik dat ze er een punt achter zetten, zodat we rustig weer opnieuw kunnen beginnen."

"Volgend seizoen zullen de matchen elkaar in ijltempo opvolgen en ik weet niet of de spelers in goeie conditie zullen zijn", vreest Mancini voo een uitgebluste spelersgroep op het EK.

De Italiaanse voetbalbond en de Serie A spraken de voorbije dagen de wens uit om het huidige seizoen toch nog af te werken, al dan niet in verkorte vorm met play-offs en play-downs. Hiervoor werd het seizoen verlengd tot 20 augustus.