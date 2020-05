IOC-voorzitter Bach: "Spelen van Tokio ofwel in 2021 ofwel niet meer"

De Olympische Spelen van Tokio staan nu op de kalender van 23 juli tot en met 8 augustus 2021. Voor Thomas Bach is het "ofwel 2021 ofwel niet meer". "Je kan niet ieder jaar de sportkalender van alle grote federaties blijven aanpassen", zegt hij tegen de BBC.

"Je kan niet voor altijd 3.000 tot 5.000 mensen in dienst houden in een organisatiecomité. Je kan atleten niet zo lang in onzekerheid houden. Bovendien zou er dan ook zoveel overlap ontstaan met de volgende Olympische Spelen."

"We moeten voorbereid zijn op verschillende scenario's. We hebben het gezamenlijke doel om de Spelen in juli volgend jaar te houden. Als we een duidelijker beeld hebben van hoe de wereld er uit zal zien op 23 juli 2021, dan nemen we de juiste beslissing."

Volgens sommige experts kunnen grote evenementen zoals de Spelen pas worden gehouden als er een vaccin is tegen het nieuwe coronavirus. De Japanse premier Shinzo Abe zei dat het grootste sportevenement ter wereld alleen kan doorgaan als het virus wereldwijd onder controle is.