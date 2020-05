Handafdrukken van Kobe Bryant brengen bijna 70.000 euro op

Kobe Bryant overleed in januari bij een helikoptercrash, samen met onder meer zijn dochter. Zijn dood weekte heel wat los in de sportwereld en ver daarbuiten. De memorabilia van Bryant zijn de voorbije maanden dan ook enorm in waarde gestegen.

Eind maart werd al een handdoek van Bryant geveild voor 32.000 euro, nu gingen opnieuw enkele stukken van de Lakers-ster onder de hamer. Zo haalen 2 handafdrukken van Bryant net geen 70.000 euro op.

Het tenue dat Bryant droeg tijdens een van zijn laatste wedstrijden verhuisde voor 40.000 euro van eigenaar. In totaal werd er meer dan 185.000 euro afgehamerd. Allemaal via schriftelijke en elektronische biedingen, want door het coronavirus was het veilinghuis gesloten.