Cijfers van Man.United kleuren rood door corona en gemiste Champions League

Manchester United maakte vandaag zijn kwartaalcijfers bekend en die zien er niet bepaald rooskleurig uit. De omzet daalde met 19 procent tot 138 miljoen euro. Vorig jaar werd in dezelfde periode nog 12,4 miljoen euro winst geboekt. Dat verschil is te verklaren doordat Manchester vorig jaar de kwartfinales van de Champions League bereikte, terwijl het nu slechts de Europa League speelt.

Maar ook het begin van de coronacrisis doet zich voelen. Het belangrijkste verliespunt daarbij is het ontbreken van tv-inkomsten sinds begin maart. De inkomsten van de uitzendrechten daalden met 50 procent to 29 miljoen euro. Voor de inkomsten uit thuiswedstrijden was er een daling van 8,2 procent, naar 24,4 miljoen euro. De inkomsten uit de merchandising steeg dan weer licht met 3 procent, tot 76,6 miljoen euro.

"Onze resultaten van het derde kwartaal van het seizoen weerspiegelen gedeeltelijk de impact van de pandemie op de club", verduidelijkte CEO Ed Woodward. "In het huidige kwartaal zullen de verliezen uiteraard alleen maar toenemen en ik verwacht niet meteen beterschap voor het volgende kwartaal. Het zal nog een hele poos duren voor het weer "business as usual" is."

"Alle voetbalclubs zullen door deze crisis getroffen worden, maar wij staan stevig in onze schoenen. Dit wordt een van de lastigste periodes in 142 jaar, maar eens we ons daar doorheen geworsteld hebben, zullen we er weer staan als vanouds. We staan voor grote uitdagingen. Maar het is ook een opportuniteit. Deze situatie dwingt ons creatieve en innovatieve oplossingen te zoeken om het voetbal weer naar de mensen te brengen. Niemand zal beweren dat voetbal in deze tijd het allerbelangrijkste is, maar het kan wel helpen om de moraal op te krikken en om de mensen weer samen te brengen, wanneer onze samenleving van deze klap herstelt."