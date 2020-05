Cercle over ingehouden solidariteitsbijdragen: "Dit is discriminatie"

Omdat Cercle Brugge zich al voor de laatste speeldag sportief had gered, kon voorzitter Vincent Goemaere de Algemene Vergadering van de Pro League relaxed aanvatten. Toch werd ook hij de gordijnen ingejaagd toen de solidariteitsbijdragen op tafel kwamen.

Cercle krijgt als een van de weinige clubs immers geen geld uit die pot, omdat het een beroep heeft gedaan op de technische werkloosheid voor zijn spelers. "Dat een vereniging die onze belangen moet behartigen ons hier discrimineert, vind ik een brug te ver", zegt Goemaere.

"We wisten dat dit geen populaire maatregel was die we inriepen, maar het is als onderneming ook onze plicht om als een goeie huisvader te handelen in deze uitzonderlijke situatie. Ik wil onze medewerkers over enkele maanden ook nog een toekomst kunnen verzekeren."

"En dan te bedenken dat de Pro League nog een nota heeft rondgestuurd waarin ze lieten weten dat we gebruik kunnen maken van overheidsmaatregelen zoals die technische werkloosheid door overmacht."

"Misschien nog veel erger is dat we ook niet meedelen in de compensatiebijdragen, terwijl wij toch ook verliezen hebben geleden omdat die laatste thuismatch niet gespeeld kon worden. We hebben het recht om dat op te eisen. Dat moet zeker nog eens besproken worden in de Pro League."

Cercle hoopt trouwens binnenkort zijn spelers uit die technische werkloosheid te kunnen halen. "We hebben een aantal voorstellen gedaan, maar het is niet evident want je zit met verschillende contracten. Het gaat de goeie kant op. Ik hoop snel te kunnen aankondigen dat het gelukt is."