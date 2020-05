Castagne traint weer in Bergamo: "Stilaan hervat het normale leven hier"

"Nu trainen we opnieuw met de groep. Dat doet enorm veel deugd. Het was lang geleden."

Hoe zit het dan met zijn conditie? "We hadden een programma gekregen van de club en ook een hometrainer. Het was niet makkelijk, maar je zoekt oplossingen. Ik deed mijn oefeningen op het terras of in de garage. Elke week was er ook een meeting met alle spelers en de coaches. En ook met Romelu Lukaku had ik wat contact. Hij zat hier vlakbij ook in quarantaine."

"Ik zat hier met mijn vriendin en de eerste weken mochten we echt het huis niet uit. Daarna mochten we wel boodschappen doen, maar ook alleen. Ik kon ook niet terug naar België."

"Het is een lange weg geweest", vertelt Castagne aan de RTBF vanuit zijn appartement in Bergamo. "Het waren zware weken, maar nu begint het normale leven weer op te starten. Iedereen is wel nog heel voorzichtig. Ik denk dat het zwaarste achter de rug is."

Er ligt een plan op tafel om de Serie A volgende maand te hernemen. Een goed idee? "Ik weet het niet. Het duurt alleszins lang voor ze beslissen. Ik zou zeggen: hak snel een knoop door. Ik denk dat ze alles zullen doen om te hervatten, maar het moet veilig zijn."



Als er gespeeld wordt, is het zonder supporters. "Dan is het een andere sport. Dat is echt niet hetzelfde. Maar goed, als het moet dan moet het."



Of Castagne ook volgend seizoen nog in Italië speelt, is onduidelijk. Er zou interesse zijn van onder andere PSG en Tottenham. In welke competitie wil hij het liefst spelen? "De Premier League. Die speelstijl bevalt me wel. Maar of die overstap er nu komt of over een paar jaar, dat weet ik niet. Ik concentreer me nu op de komende weken."