Alle sportclubs groot en klein zoeken koortsachtig naar een manier om toch weer aan de slag te kunnen. In het Limburgse Bree heeft de plaatselijke basketbalclub er iets op gevonden om de jeugdtrainingen te hervatten. In zaal mag het nog niet maar bij het huidige mooie weer kunnen ze gewoon weer naar de roots: pleintjesbasketbal is daar het ordewoord dezer dagen, met noodgedwongen vooral aandacht voor het individu.