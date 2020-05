Bree Basket schiet in actie: "Dankzij regels kunnen we nu op details werken"

Geen contact, geen wedstrijdjes, de handen ontsmetten, mondmaskers aan... Het lijstje maatregelen waar Basket Bree rekening mee moet houden, is lang, maar het belangrijkste: er kunnen weer ballen door de korf worden geworpen. "De honger was enorm groot", zegt ex-Belgian Lion Thomas Dreesen, die nu de Limburgse jeugd onder handen neemt.

Met meer dan 200 leden moest de club, die prat gaat op haar jeugdopleiding, creatief zijn. "De respons was enorm groot. Bijna alle leden wilden deze week al aanwezig zijn op de training. Het blijft hameren op social distancing, maar de kinderen weten ondertussen wel goed waar ze aan toe zijn."

"We kunnen nu zeer fundamenteel werken en de basistechnieken aanleren. Het is een voordeel dat we dankzij de maatregelen nu op de details kunnen werken om elke speler individueel beter te maken. Dan verliezen we daar in augustus geen tijd meer mee." Ook Brian Lynch, clubicoon van het teloorgegane Bree BBC, kwam de kinderen coachen in afwerking.

"Hopelijk kunnen we binnen een maand weer de zaal in", zegt Dreesen. "Maar het is duidelijk dat de kinderen blij waren om hun vriendjes terug te zien. Nu is het vooral belangrijk dat we de regels opvolgen."