Westerlo legt zich neer bij 1B: "We zijn gebruikt als drukkingsmiddel, spijtig"

"De Pro League heeft een beslissing genomen, een sportieve beslissing. Wij zullen ons daar dan ook sportief bij neerleggen. We gaan geen juridische stappen ondernemen tenzij er plots nog andere ontwikkelingen komen die we niet kunnen voorspellen."

"Pas op, wij hebben op een bepaald moment wel aan 1A gedacht. Er lagen zoveel scenario's op tafel. Wij stonden bovenaan in het algemene klassement. In 1e Amateur is er ook beslist dat Deinze kon promoveren zonder play-offs, Club Brugge is ook kampioen en zelfs de FIFA heeft gevraagd om zoveel mogelijk naar de eindrangschikking te kijken. Ik denk dus dat onze droom of onze eis voor promotie naar 1A terecht was, maar langs de andere kant vind je ook nergens een format zoals 1B. Er was dus geen precedent."

"Beerschot en OHL verklaren met veel nadruk dat ze die match zullen spelen. De enige reden om de match niet te spelen, is wanneer de veiligheid niet gegarandeerd kan worden, maar daar kunnen wij als club toch niet op hopen? Wij kunnen toch niet wensen dat het coronavirus weer opflakkert? Dat is ook een van de redenen waarom wij ons hierbij neerleggen."

Westerlo betreurt wel dat het in deze positie gedwongen is. "Het is een beetje pervers. We hebben niet gevraagd om zo gebruikt te worden, en dan druk ik me nog vriendelijk uit", zegt Van Hove. "We zijn nu de stok om mee te slaan. Een drukkingsmiddel zodat ze kunnen zeggen tegen OHL en Beerschot: "doe maar niet moeilijk want anders gaat Westerlo op". Dat is spijtig. Dit is een vergiftigd geschenk."



"Het is spijtig dat we als 1B-ploegen zo tegen elkaar worden uitgespeeld. Men wil de poort naar 1A zoveel mogelijk dicht laten blijkbaar. Wij hadden graag een nieuw format gewild met 2 stijgers, maar helaas is het zo niet uitgedraaid. Ook de promovendus zal nu enorm benadeeld zijn. Die ploeg begint met een achterstand aan 1A."

"Ook de kleine clubs hebben hier duidelijk mee ingestemd, maar het is echt een gemiste kans. Je stuurt toch geen ploegen naar beneden zodat ze daar kunnen sterven? Zij die in de toekomst uit 1A zullen zakken, zullen het zich nog beklagen dat ze geen grote poort hebben gemaakt voor hun weg terug uit 1B. 1B is niet leefbaar. Het is een verlieslatend format. We gaan dus ook volgend seizoen volop voor de promotie."