Waasland-Beveren wil niet als enige club opdraaien voor crisis en overweegt stap naar rechtbank

Waasland-Beveren stond na 29 speeldagen op de laatste plaats en moet dus volgend seizoen in 1B voetballen. Maar de club is het niet eens met de beslissing van de Pro League en laat het hier niet bij. Het zal de geijkte procedures volgen om tegen deze beslissing in te gaan, klinkt het.

Waasland-Beveren vindt dat het basisprincipe van gelijke kansen en rechten is geschonden en wil niet als enige club opdraaien voor de overmacht door het

stopzetten van de competitie.

De club zal in de eerste fase overleggen met de voorzitter en de Raad van Bestuur van de Pro League. Al lijkt dat eerder een formaliteit. Dit staat zo in de reglementen. Levert dat gesprek niets op, dan stapt Waasland-Beveren naar de rechtbank.

Ondertussen heeft Waasland-Beveren ook de motivatie gelezen van het BAS in de zaak van Moeskroen. En ook op dit dossier zal de club nog terugkomen.