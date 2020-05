Waarom kreeg Moeskroen toch licentie? "Geen objectief bewijs van invloed makelaars"

De motivering van het BAS telt 43 pagina's. Die werd op verzoek van de club niet openbaar gemaakt, maar lekte toch uit. Wat blijkt? Moeskroen ontsnapt niet door procedurefouten of door een gat in de reglementen, het BAS vond gewoon onvoldoende bewijzen voor de claim dat Moeskroen in handen zou zijn van makelaars Pini Zahavi en Fali Ramadani.

Nochtans zouden er bezwarende elementen zijn uit het gerechtelijk onderzoek in het kader van het voetbalschandaal. Zo waren er telefoontaps tussen CEO Paul Allaerts en Marc Rautenberg, de rechterhand van Zahavi, over geld dat bij de club moest belanden. Rautenberg legde daarin uit hoe er geld van een zekere "Pinion Pirotte" op de rekening van de club zou komen. De oorsprong van dat geld mocht niet uitlekken.

Duidelijk? Neen, niet volgens het BAS. Want wie is die "Pinion Pirotte"? Het is een fonetische transcriptie van de politiediensten. Die piste is door de politie niet verder onderzocht. Volgens het BAS is dus niet te achterhalen of het gaat over een schuilnaam of om een een slechte transcriptie van de naam van de Thaise eigenaar Pairoj Piempongsant.