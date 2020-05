Turnster Senna Deriks stopt ermee: "Kan het niet nog een jaar opbrengen"

Senna Deriks was de ouderdomsdeken van de Belgische turnploeg. Ze was erbij toen de meisjes zich in Stuttgart als team wisten te plaatsen voor Tokio. In Japan wou ze haar carrière afsluiten op een hoogtepunt.

Maar door het uitstel van de Olympische Spelen is dat plan in het water gevallen. "Ik had wat tijd nodig om mijn gevoelens op een rijtje te zetten en mijn plan te herzien", vertelt de 19-jarige Deriks op Instagram.

"Uiteindelijk heb ik vastgesteld dat ik mijzelf niet nog een jaar tot het uiterste kan drijven met dezelfde passie en motivatie. Daarom heb ik besloten er een punt achter te zetten."

"Ik heb mij jarenlang ten volle ingezet voor mij sport en ik heb daar zoveel voor teruggekregen. Daar ben ik erg dankbaar voor."