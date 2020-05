Ploegmaat Kabasele met corona: "Toch wel wat beangstigend"

6 spelers en stafleden uit de Premier League hebben positief getest op corona bij de verplichte testen voor de start van de trainingen. Een van hen is Watford-verdediger Adrian Mariappa, die het zelf nauwelijks kan geloven.

"Het was erg verrassend en ook wel wat beangstigend", vertelt Mariappa in de Engelse media. "Ik heb het huis nauwelijks verlaten en vertoon ook geen symptomen, ik voel me gewoon goed."

"Als we niet opnieuw waren begonnen met trainen, was ik nooit getest geweest en had ik niet geweten dat ik het virus heb. Dat is best een rare gedachte."