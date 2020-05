Peter Vandenbempt: "Nu nóg minder begrip voor beslissing BAS"

10 dagen geleden reageerden de bazen van het BAS heel boos op de verongelijkte reacties in de media (lees ook: "Het failliet van de licenties"), omdat we hun motivering om Moeskroen een licentie te geven niet kenden. Wij gingen er toen vanuit dat het om procedurefouten ging, maar nu blijkt dat het nog veel erger is.

Het BAS heeft de stukken uit het gerechtelijke dossier wel degelijk in rekening gebracht. Alleen vinden ze die onvoldoende duidelijk.

Nochtans kan geen enkel weldenkend mens die de neerslag van de telefoontap ziet, twijfelen aan de inhoud ervan. Dat de makelaars wel degelijk de plak zwaaien bij Moeskroen staat daar zwart op wit en laat weinig aan de verbeelding over, maar voor het BAS is dat blijkbaar niet voldoende.

Het is voor iedereen al jaren duidelijk dat Pino Zahavi de makelaar is die vanuit de achtergrond de dienst uitmaakt bij Moeskroen. Toen Glen De Boeck een paar jaar geleden over een contract moest onderhandelen, was dat niet op Le Canonnier maar wel in Londen bij Zahavi, die daar als vertegenwoordiger van de club optrad.

Een veel duidelijkere link tussen de makelaar en de club kan er niet gelegd worden. De Boeck heeft dat zelf ook verklaard, maar aangezien het geen schriftelijke verklaring was, heeft men dat aan de kant geschoven.