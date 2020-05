Overleg OHL-Beerschot: op naar match in buitenland in juni?

De Algemene Vergadering heeft OH Leuven en Beerschot min of meer verplicht om de terugmatch van de promotiefinale af te werken vóór de start van 1A op 7 augustus, anders zou Westerlo mogen promoveren.

Maar door de coronamaatregelen van de overheid is het niet evident om die match nog tijdig te kunnen spelen. Beerschot is er voorstander van om nog voor juli de wedstrijd te spelen - in het buitenland dan - al is ook een match in juli of augustus niet onbespreekbaar. Enkel als de match in augustus zou plaatsvinden, kan die in België gespeeld worden.

De eerste gesprekken waren alvast bevredigend, maar een definitieve datum en oplossing kwam nog niet uit de bus. Die wordt voor begin volgende week verwacht.