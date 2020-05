Koop een Vive le vélo-mondmasker en steun Kom Op Tegen Kanker

Fans van Vive le vélo kunnen Kom Op Tegen Kanker een duwtje in de rug geven door een mondmasker in de strijd te gooien. Vanaf nu zijn er 5 verschillende Vive le vélo-mondmaskers te koop, los of in pakketjes van 3 of 5 stuks.

De winst op deze mondmaskers gaat volledig naar Kom Op Tegen Kanker. We laten na de actie zeker weten hoeveel dit heeft opgebracht voor het goede doel.

De mondmaskers zijn te bestellen via vivelevelo.be.