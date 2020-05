Jasper Stuyven rijdt Polen, Tour de France en dan klassiekers

Er is amper gekoerst in 2020, maar toch is het jaar voor Jasper Stuyven dankzij zijn zege in de Omloop Het Nieuwsblad al geslaagd. Stuyven hoopt bij de hervatting straks over dezelfde topconditie te kunnen beschikken.

"Ik ben heel blij dat er een nieuwe kalender is, zodat we iets hebben om naartoe te werken", zegt hij op de website van zijn team Trek-Segafredo. In Stuyvens geval is dat in eerste instantie de Ronde van Polen (5-9 augustus) en daarna de Tour (29 augustus tot 20 september).

"Maar de klassiekers blijven mijn belangrijkste doelen. Het wordt een drukke periode, met veel races op een korte tijd. Het wordt belangrijk om het juiste evenwicht te vinden tussen koersen, trainen en rusten."

Het wordt wel apart om de klassiekers in totaal andere (weers)omstandigheden te rijden. "Niemand kan zeggen hoe de klassiekers in oktober zullen zijn. De voorbije jaren was het in oktober meestal nog goed weer in België, maar ook een beetje regen en kou deren me niet."