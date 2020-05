Giroud en Caballero blijven een jaar langer bij Chelsea

Door de onzekere coronatijden kennen heel wat topcompetities hun ontknoping nog niet. Ze willen die na juni (wat normaal de laatste contractmaand is) beëindigen, maar dat gaf problemen met eindecontractspelers.

Lampard had er goeie hoop op dat Giroud zou bijtekenen en zo geschiedde vandaag. De 33-jarige international kwam op 31 januari 2018 bij Chelsea terecht na 5,5 jaar bij Arsenal. Hij leek dit seizoen op een dood spoor beland door de forse concurrentie van Rode Duivel Michy Batshuayi en de jonge Engelsman Tammy Abraham, maar in de laatste 4 wedstrijden in 2020 speelde hij zichzelf weer volop in de kijker.

Hij scoorde in de zege tegen Tottenham en had ook een aandeel in de exit van Liverpool in de FA Cup.

De 38-jarige Caballero kwam in 2017 naar Chelsea vanuit Manchester City. De doublure van de Spanjaard Kepa Arrizabalaga speelde dit seizoen slechts 9 matchen voor Chelsea.