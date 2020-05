Chelsea-speler Rüdiger: "Eenvoudig om voetballers met de vinger te wijzen"

De doorgaans royaal betaalde Premier League-spelers spraken zich tijdens de coronacrisis uit tegen een collectieve loonsverlaging uit, wat op heel wat onbegrip stuitte. Chelsea-verdediger Antonio Rüdiger begrijpt de kritiek niet zo goed.

"Zijn voetballers dan de enige mensen die goed geld verdienen? Ik geloof het niet", zegt Rüdiger in enkele Duitse kranten. "Maar het is heel eenvoudig om ons met de vinger te wijzen."

De 27-jarige Duitser verwacht niet dat er in het voetbal door de coronacrisis veel zal veranderen. "Ik geloof dat alles snel weer zal zijn zoals voorheen", aldus Rüdiger, die de mensen oproept in eigen boezem te kijken.

"Als iemand een gouden steak eet of een dure jas draagt, dan zal ik daar geen oordeel over uitspreken. Wie ben ik om iets te zeggen over een ander?"