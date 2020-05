Bayern en doelman Neuer bereiken dan toch akkoord over contractverlenging

Bayern en Manuel Neuer waren al een tijdje in gesprek over een verlengd verblijf in de Allianz Arena. Die onderhandelingen verliepen stroef en tot ergernis van de doelman lekten details van de gesprekken ook uit in de Duitse pers.

Bovendien trok Bayern een poosje geleden met Alexander Nübel ook een nieuwe doelman aan. Nubel komt na dit seizoen transfervrij over van Schalke. Volgens de Duitse media was Neuer niet echt opgezet met de komst van de Schalke-doelman.

Maar Bayern en Neuer hebben uiteindelijk dus toch een akkoord kunnen bereiken. Het contract van de doelman, dat zou aflopen in de zomer van 2021, wordt verlengd tot 2023. Dan zal Neuer 37 jaar zijn.

"Bayern is heel blij dat Manuel zijn contract heeft verlengd tot 30 juni 2023", reageert CEO Karl-Heinz Rummenigge nadat de moeizaam verlopen onderhandelingen succesvol werden afgerond. "Manuel is de beste doelman van de wereld en onze aanvoerder."

Neuer speelt sinds 2011 voor Bayern, dat hem destijds voor 30 miljoen euro overnam van Schalke 04. Hij won met de club 7 landstitels, 5 Duitse bekers, de Champions Leagu en het WK voor clubs. Met Duitsland kroonde de doelman zich in 2014 tot wereldkampioen. Hij werd ook al 4 keer verkozen tot beste keeper ter wereld.