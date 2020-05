Aurier loopt 3e keer tegen lockdownlamp met kappersbezoek

Kappers mogen hun diensten voorlopig nog niet aanbieden in Engeland om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. Een woordvoerder van Tottenham bevestigde dat de club zal onderzoeken of Aurier de regels heeft geschonden.



De 27-jarige Ivoriaan kwam al 2 keer eerder in opspraak. Zo moest hij zich begin april verontschuldigen voor een video waarop hij al joggend naast een vriend te zien is. Enkele weken later was hij in een nieuwe video te zien naast ploegmaat Moussa Sissoko. Beide spelers maakten daarna een gift over aan de Britse gezondheidsdiensten.