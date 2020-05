6 positieve gevallen in Premier League bij onder andere Watford en Burnley

De Premier League hoopt op 12 juni weer te kunnen beginnen, maar dat lijkt toch niet zo eenvoudig te worden. (Oefen)wedstrijden zijn vooralsnog niet toegestaan. Maar sinds gisteren mogen de clubs wel weer trainingen organiseren in kleine groepjes.

Bij 19 van de 20 clubs werd er daarom uitvoerig getest. Van de bijna 750 spelers en personeelsleden die getest werden, bleken er 6 positief. Hun identiteit werd niet bekendgemaakt, maar Burnley liet zelf weten dat assistent Ian Woan inderdaad besmet is. "Hij zal zichzelf nu isoleren gedurende 7 dagen en volgende week wordt hij opnieuw getest."

Ook bij Watford zijn er besmettingen: 1 speler en 2 personeelsleden. Ook zij zouden geen symptomen vertonen, maar gaan dus vrijwillig in quarantaine. De andere 2 gevallen werden gevonden bij 1 club maar het is niet bekend om welk team het gaat.

Volgende week zou in Engeland het licht op groen gezet moeten worden voor stap 2 en dat is het toestaan van contacten op training. Een derde stap houdt het organiseren van wedstrijden achter gesloten deuren in.