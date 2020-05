1 jaar na afscheid wordt Pantano alsnog voor 4 jaar geschorst

Jarlinson Pantano maakte deel uit van een rijke Colombiaanse lichting, met ook nog Quintana, Chaves, Anacona en Betancur. In 2016 behaalde hij met een ritzege in de Tour de France zijn grootste succes. Hij won nadien, in 2018, nog een rit in de Ronde van Catalonië, maar een jaar later was het feestje voorbij.

Tijdens de Ronde van de Haut-Var, in februari 2019, werd de renner van Trek-Segafredo betrapt op epo. Pantano hield zijn onschuld staande, maar besloot in juni van dat jaar toch met wielrennen te stoppen. "Ik wil niet vechten tegen de UCI, want dat zal me handenvol geld kosten."

Pantano legde zich dus neer bij zijn straf en die is nu een jaar na zijn afscheid alsnog uitgesproken: 4 jaar mag Pantano niet koersen.