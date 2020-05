Zoon van Davy Oyen en 15-jarige Dwomoh promoveren naar A-ploeg van Genk

De A-ploeg van Racing Genk heeft dan wel geen gelukkig seizoen achter de rug, de Genkse beloften konden in de prestigieuze Youth League wél hoge ogen gooien op het Europese toneel.

Een van de smaakmakers bij de jeugd van Genk is de amper 15-jarige Pierre Dwomoh, een polyvalente middenvelder die op zijn 12e de overstap maakte van Anderlecht. Omdat Dwomoh ook het hof werd gemaakt door onder meer Juventus, verlengde Genk zijn contract met 4 jaar.

Samen met Dwomoh maakt ook Luca Oyen de overstap naar de A-ploeg. Luca is de zoon van Davy Oyen, voormalig Rode Duivel en naast ex-speler van Genk ook actief bij onder meer Anderlecht en PSV.

Oyen is net als Dwomoh een middenvelder. Hij mocht in de winter al mee op stage en zat in de laatste competitiematch voor het eerst op de bank. Nu maakt hij definitief de overstap naar de grote jongens.