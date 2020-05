Troy Deeney komt niet trainen: "Ik wil mijn zoon niet in gevaar brengen"

Gisteren kwamen de 20 clubs uit de Premier League overeen om vanaf vandaag de trainingen te hervatten. De spelers en de staf moeten natuurlijk de regels van social distancing respecteren. Contacten zijn nog niet toegelaten.

Troy Deeney ziet die trainingen op de club niet zitten. "We moeten deze week herbeginnen, maar ik heb gezegd dat ik niet kom trainen", vertelt de aanvoerder van Watford. "Het heeft ook niets te maken met geld, maar met gezondheid."

"Mijn zoon is vijf maanden oud en kampt met ademhalingsproblemen. Ik heb geen zin om naar huis te komen en hem in gevaar te brengen", verklaarde de 31-jarige ploegmaat van Christian Kabasele in de podcast 'Talk The Talk'.