Thibaut Courtois popelt om weer te spelen: "Klaar om voor titel te strijden"

Bij Real Madrid trainen ze nu al een aantal dagen in kleine groepjes. De stap naar een heropstart is niet veraf meer. Doelman Thibaut Courtois staat alvast te popelen.

"Na bijna 2 maanden konden we niet wachten om terug te keren op de training en samen te zijn met het team", zegt hij in een korte video die Real draaide. "Het is toch anders dan thuis trainen."

"Ik denk dat iedereen thuis goed getraind heeft en gedaan heeft wat de coach vroeg om in vorm te blijven. Met de kleine groepjes kunnen de spelers gewoon weer op ons schieten. Het voelt eigenlijk als een gewone training voor ons."

Courtois is dan ook klaar voor de volgende stap: "We kijken ernaar uit om de competitie weer te hervatten en te strijden om de titel." Real Madrid staat 2 punten achter op leider Barcelona. Er zouden nog 11 speeldagen afgewerkt moeten worden.